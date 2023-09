Reggio Calabria, tanta gente in attesa per il concerto di Al Bano: “onorato di essere qui”

StrettoWeb

Il concerto di Al Bano a Reggio Calabria si farà nonostante c’erano dei dubbi a causa della pioggia che ha colpito la città sino a poco fa. C’è tanta gente a Piazza Indipendenza, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, in attesa del live del grande artista pugliese, il quale in un post pubblico, pochi minuti, ha scritto: “sono in concerto in Calabria, a Reggio, fortemente voluto dal Presidente Occhiuto e dal vicepresidente Giusi Princi e finanziato dalla Regione. Il tutto rientra nell’ambito delle celebrazioni legate ai 50 anni dal ritrovamento dei Bronzi“, evidenza Al Bano.

“Grazie alla musica, e onorato di essere presente in questa magnifica serata, la Regione Calabria ha voluto coinvolgere tutte le generazioni, veicolando i valori della Magna Grecia che vedono nei bronzi l’attrattore culturale più importante per promuovere la Calabria in Italia e nel mondo“, conclude Al Bano.