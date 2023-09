Reggio Calabria, famoso sarto del centro storico stroncato da malore improvviso a 46 anni

StrettoWeb

Una tragedia ha scosso questa mattina la città di Reggio Calabria dopo la drammatica e prematura morte di un noto sarto della città. Il sarto, Domenico Siclari, aveva solo 46 anni ed è stato trovato esanime a letto dal figlio piccolo. Siclari aveva seguito la professione del padre, anche lui sarto molto noto e insieme gestivano un piccolo negozio in pieno centro e precisamente sulla via Campanella a Reggio Calabria. Stupore e sgomento per la morte di questo giovane che scuote la città.