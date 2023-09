Reggio Calabria, ieri l’evento conclusivo per minori e famiglia “Life Reading”

StrettoWeb

“LIFE READING – Laboratori di animazione alla lettura e crescita emotiva consapevole” è molto più che un’iniziativa progettuale realizzata grazie all’avviso pubblico “REGGIO RESILIENTE” (PON METRO 2014/2020), bensì un meraviglioso viaggio nel mondo dell’emozioni attraverso lo strumento della lettura. Ieri in piazza Duomo si è svolto l’evento conclusivo del viaggio di animazione alla lettura che ha visto protagonisti circa 500 minori, 50 insegnanti, 3 istituti comprensivi, le Edizioni Paoline, due autrici di livello nazionale ed uno staff di circa 20 professionisti dell’RTI Life Reading formato dalle Coop. Soc. Happy Days e L’ Arcangelo Michele.

Il progetto ha previsto attività di lettura animata che, attraverso la professionalità di educatori ed animatori specializzati, è divenuta strumento per viaggiare dentro l’animo umano, per stimolare creatività e costruire relazioni autentiche tra pari. Il settore Welfare dell’Amministrazione Comunale, ente finanziatore dell’iniziativa, è rappresentato dall’Assessore D. Delfino, che afferma: “la lettura è il viaggio di chi non può prendere un treno!” sosteneva Italo Calvino, pertanto avendo seguito l’iniziativa progettuale, posso davvero affermare che il viaggio è stato intenso e creativo. L’Amministrazione intende promuovere tutti quegli strumenti che stimolano e sviluppano cultura nelle giovani generazioni, credendo infatti fermamente, che la cultura ed il sapere siano elementi di libertà ed evoluzione di un popolo”.

La coordinatrice del progetto, la Dott.ssa M. Viglianisi, afferma: “i veri protagonisti sono stati i minori degli istituti comprensivi “DE GASPERI – CATANOSO”, I“NOSSIDE PYTHAGORAS” e “ORAZIO LAZZARINO” Gallico, che, grazie alla meravigliosa collaborazione creatasi con le dirigenze ed i resp.li di plesso, hanno creato magia, meraviglia, costruito storie e relazioni, dato voce ai sogni ma soprattutto dato spazio alle loro emozioni, tutti ingredienti questi per una sana crescita evolutiva, per gli adulti consapevoli e di successo che gli auguriamo divengano domani”.

Infine sono stati realizzati dei prodotti audio-video, a testimonianza e divulgazione dell’iniziativa e che potranno essere visionati sulle pagine social della coop. Soc. Happy Days e della coop soco. L’Arcangelo Michele.