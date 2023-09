Reggio Calabria: due nuovi appuntamenti per l’iniziativa “Una culla di libri on the road”

StrettoWeb

E’ stato un lungo cammino che ha attraversato numerose piazze e quartieri della città di Reggio Calabria regalando sorrisi e raccontando storie. Restano le ultime due tappe degli 8 appuntamenti itineranti di animazione e sensibilizzazione alla lettura previsti dal progetto “Una culla di libri on the road”, iniziativa a vocazione multiculturale sviluppata da Arci Reggio Calabria APS in sinergia con il Comune di Reggio Calabria, che ha coinvolto tanti genitori e bambini della fascia d’età 0-6 anni ed ha incentivando all’interno della comunità la cultura della lettura precoce.

Le fantastiche storie animate dalle voci delle bravissime educatrici Katia Colina (Adexo Arti Creative) e Francesca Megale (Lelefante Animazione) faranno parte delle molteplici iniziative (libere e gratuite) che si svolgeranno all’interno del “Fit Walking Village AIL”, evento che si terrà domenica 24 settembre dalle ore 9:00 alle ore 13.00 al Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria che, insieme alla camminata solidale “Fit Walking for AIL”, nasce con la finalità di raccogliere fondi a sostegno dei progetti AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma.

Il cammino itinerante del progetto “Una culla di libri” convergerà, infine, in una sede fisica. Martedì 26 settembre, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, si terrà l’ultimo incontro in programma di animazione alla lettura all’interno dei locali dell’Arci “Samarcanda” di Reggio Calabria, dove verrà allestita la “Biblioteca dei piccoli”, ossia uno spazio per la lettura a misura di bambino fruibile dagli utenti 5 giorni su 7.

Per restare aggiornati sulle attività svolte dal progetto “Una culla di libri”, è possibile consultare la pagina Facebook https://www.facebook.com/unaculladilibri.