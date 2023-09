Reggio Calabria, due pericolose buche in pieno centro: “aiutateci, l’asfalto ha già ceduto” | FOTO

StrettoWeb

Due voragini, due buche enormi in pieno centro, pericolo per passanti e automobilisti. La segnala, con tanto di immagini (a corredo dell’articolo), una cittadina di Reggio Calabria con tanto di email a StrettoWeb. “Aiutateci – ci scrive – a denunciare la presenza di queste due buche molto pericolose in Via Cappuccinelli diramazione zagarella 65, in quanto l’asfalto della strada è già ceduto e potrebbe causare danni molto pericolosi agli automobilisti”.

“Inoltre si tratta di una zona molto trafficata, vicina alle scuole. Chiediamo l’intervento immediato del Comune per il ripristino del manto stradale, per favore aiutateci a segnalare questo problema”, aggiungono.