Reggio Calabria, domenica ingresso gratuito al Museo Archeologico

StrettoWeb

Una nuova domenica all’insegna della cultura. Dopo il weekend delle Giornate Europee del Patrimonio, che molti cittadini hanno celebrato visitando il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, anche il mese di ottobre parte all’insegna della partecipazione. Domenica 1 ottobre torna il tradizionale appuntamento della “Domenica al Museo”: l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede, ogni prima domenica del mese, l’ingresso gratuito in Parchi archeologici, musei e luoghi della cultura che dipendono dall’assessorato regionale dei Beni culturali. Il Ministro Sangiuliano ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Queste giornate, grazie all’ingresso libero, permettono di godere gratuitamente del nostro straordinario patrimonio culturale, accrescendo le proprie conoscenze, ampliando i propri orizzonti, trascorrendo del tempo immersi nella bellezza e divenendo più consapevoli dell’eredità delle molte civiltà fiorite nel nostro territorio, elemento fondante della nostra identità”.

Ottima occasione per ammirare i Bronzi di Riace e di Porticello, nonché visitare i quattro livelli di allestimento permanente, con i preziosi reperti esposti al Museo. A ciò si aggiungono le tre grandi mostre temporanee che arricchiscono la programmazione museale: “I Bronzi di Riace. Cinquanta anni di storia”, curata dal direttore del Museo, Carmelo Malacrino; “Per gli dei e per gli uomini. Musica e danza nell’antichità”, curata dal direttore e dalle archeologhe Angela Bellia e Patrizia Marra; “Le nuvole e il fulmine. Gli Etruschi interpreti del volere divino”, curata da Malacrino insieme agli archeologi Mario Iozzo e Barbara Arbeid. “Le prime domeniche del mese si confermano momenti tra i più significativi del dialogo del MArRC con la comunità del territorio – dichiara il direttore Malacrino. Vedere tanti cittadini tornare nelle sale espositive dà senso al nostro impegno di rendere il Museo un luogo inclusivo e dinamico”.

Con decreto della Direzione Generale Musei è stato prorogato l’incarico del direttore Malacrino, che doveva concludersi il 30 settembre. “Mi onora – conclude Malacrino – la possibilità di proseguire la direzione del MArRC fino al prossimo 15 novembre, termine previsto per la conclusione del nuovo concorso. Saranno settimane impegnative, che permetteranno di concludere vari progetti e presentare il bilancio di previsione per il prossimo anno“.

Il MArRC è aperto dal martedì alla domenica (lunedì chiuso), con orario continuato dalle ore 9:00 alle 20:00, ultimo ingresso ore 19:30. Fino ai 18 anni l’ingresso è sempre gratuito. Tutte le info su www.museoarcheologicoreggiocalabria.it Le visite si svolgono nei consueti orari di apertura consultabili online, con possibilità di prenotazione per singoli e gruppi. Per prenotazioni della visita: 0639967600 (attivo lun-dom 9-18).