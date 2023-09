Reggio Calabria, scenario estivo per la domenica di Bicincittà: le FOTO dell’evento odierno

StrettoWeb

Oggi, Domenica 17 settembre, si è svolta a Reggio Calabria l’ultima tappa della Manifestazione Nazionale Bicincittà UISP La manifestazione Uisp, organizzata dal Circolo Tennis Crucitti, patrocinata dal Comune di Reggio Calabria dentro il programma dell’estate reggina, è partita da Piazza Indipendenza , per snodarsi poi nelle vie cittadine per circa 5 km, con l’obiettivo di sensibilizzare sul diritto ad una mobilità sostenibile.

Tanti partecipanti e bellissima giornata di sole all’insegna dello sport, divertimento e socializzazione. Già dal pomeriggio di Sabato 16 Settembre sempre a Piazza Indipendenza si è svolta la prima tappa di Evergreen over 65, manifestazione nazionale promossa dalla FITP (Federazione Italiana Tennis Padel) con tanta partecipazione , dove moltissimi Adulti hanno provato per la prima volta a giocare a Padel ed assistiti degli istruttori federali del Circolo Crucitti. Non è mancato alla fine l’animazione dell’ a.s.d. pretty woman che ha allietato la serata con numerosissimi balli sociali.

Domenica alle ore 10,00 è partita la carovana che ha attraversato la città dalla direzione sud fino al piazzale dell’omega per poi tornare indietro e fare una sosta di ristoro al Botteghelle , per poi proseguire in direzione nord verso Santa Caterina e tornare a Piazza Indipendenza. Grande sostegno a tantissime ditte della città che hanno collaborato alla manifestazione offrendo a tutti i partecipanti tanti gadget, bevande e biscotti.

“Reggio Calabria è una sorta di terminale su un ponte che è stato lungo 4 mesi ed ha portato in tutta Italia la manifestazione – spiega Marco Ceccantini, responsabile delle Manifestazioni Nazionali Uisp – I numeri dei partecipanti, 25.000 persone distribuite su 97 tappe, dimostrano la sensibilità ai temi della mobilità sostenibile. Una corrente di pensiero espressa da un numero di cittadini altissimo, che con le loro biciclette hanno occupato vasti spazi, in linea con la filosofia Uisp, che promuove l’uso della bicicletta non solo nell’ottica della sostenibilità ambientale, ma anche per promuovere la mobilità dolce. Il tutto nel segno del rispetto dei ciclisti, ma anche del rispetto, da parte di essi, del codice della strada. In questo contesto ci auguriamo anche un maggior sviluppo delle piste ciclabili”.

Mentre si chiude l’edizione 2023, si sta già pensando al 2024, che avrà come data centrale il 12 maggio. “Per il 2024 si conferma l’interesse per Bicincittà da parte dei Comitati Uisp con un incremento delle adesioni, a sottolineare l’aumento della consapevolezza sul tema della mobilità sostenibile”. Lo slogan del 2024 – Movimenti sostenibili – è accompagnato da una grafica molto colorata, che illustra l’essenza di Bicincittà: un evento a misura di persona, a cui possono partecipare tutte e tutti, dalla famiglia che decide di trascorrere una giornata diversa, al ciclista appassionato, ognuno rispettando il proprio andamento. Una mobilità dolce, che fa bene alla salute delle persone, all’ambiente e alla città. Anche Reggio Calabria rinnova a tutti gli amanti della bici l’appuntamento per il prossimo anno con BICINCITTA’ 2024.