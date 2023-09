StrettoWeb

Incredibile quanto successo in via Itria a Reggio Calabria. L’arteria era stata completamente asfaltata da qualche settimana, ma come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, la via è completamente distrutta.

Le cause? Forse le piogge o un cedimento ma, comunque, sembra paradossale che una strada sistemata da poco sia già disastrata.