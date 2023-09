Reggio Calabria, demolita la storica scuola media Bevacqua | FOTO

StrettoWeb

Sono iniziati qualche settimana fa i lavori di abbattimento della storica scuola media Bevacqua di Modena San Giorgio Extra, nella zona sud di Reggio Calabria. Sul posto sono intervenute le ruspe che hanno abbattuto l’istituto lasciando solo un cumulo di detriti al posto di quella che è stata per tante generazioni, una scuola con tanti ricordi.

La scuola media Bevacqua di Reggio Calabria era stata chiusa perchè necessitava di interventi di manutenzione in quanto non era più una scuola sicura e da quella chiusura non c’è stata mai più una riapertura e l’istituto si trovava ultimamente anche in totale stato di abbandono.