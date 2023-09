Reggio Calabria, cresce l’attesa per il concerto di Albano: previsti migliaia di arrivi da fuori per l’unico appuntamento del Sud

StrettoWeb

Grande attesa per il concerto di Albano a Reggio Calabria. Il concerto si terrà domenica 24 settembre a Piazza Indipendenza alle ore 21:30 e sarà preceduto da letture sulla Magna Graecia a cura di artisti di fama nazionale. Per il concerto di Albano, che sarà gratuito e in uno scenario così bello come il Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, sono previsti migliaia di arrivi dalla Calabria e dalla vicina Sicilia.

“Ho il grande piacere di annunciare il concerto di Al Bano Carrisi a Reggio Calabria il 24 settembre, promosso dal Dipartimento Cultura della Regione Calabria” ha detto Giusi Princi, Vicepresidente della Regione Calabria con delega anche alla Cultura, rendendo noto il grande evento, finanziato nell’ambito delle tantissime attività messe in atto per celebrare il Cinquantenario dei Bronzi di Riace, simbolo della Calabria e della Magna Graecia. Alle ore 18:00 dello stesso giorno, invece, presso il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, si terrà una conferenza stampa, a cui oltre Albano Carrisi, prenderanno parte le istituzioni regionali e locali.

Quello di Reggio Calabria è l’unico concerto di Albano nel 2023 al Sud Italia di questa stagione, oltre ad essere l’unico gratuito. Il famoso cantante si è esibito dal vivo a San Martino di Lupinari (Padova) l’11 agosto e a Civitanova Marche (Macerata) il 5 agosto, prima a Prato il 22 maggio, a Bologna il 18 maggio, a Bolzano l’11 maggio e a Bologna il 9 maggio. Il prossimo appuntamento è previsto per il 6 Ottobre al Teatro Dal Verme di Milano.