Reggio Calabria: convocato il Consiglio comunale in sessione urgente, i punti all’ordine del giorno | DATE

Ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 47 dello Statuto Comunale, il presidente del consiglio comunale Marra comunica che il Consiglio Comunale del comune di Reggio Calabria è convocato, in sessione urgente, per il giorno 30 settembre alle ore 10.00 presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti, posti all’ordine del giorno:

Ratifica della delibera di giunta comunale n. 177 del 03.08.2023, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del

Lgs. N. 267/2000 – approvazione;

Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera e) t.u.

Componenti del collegio di difesa – proposta n. 9/2023;

Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera e) t.u.e.l. – parcelle

Componenti del collegio di difesa – proposta n. 41/2023;

Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera e) t.u. Parcelle Avv. Palmara Italo Maria;

Riconoscimento debito fuori bilancio nascente da titolo giudiziale esecutivo sent. N. 567/2018 n. 00318/2018 reg. Prov. Coll. T.a.r. – sezione staccata di Reggio Calabria ricorso Marciano” Carmelo – Marciano” Annunziata – Marciano”Domenico – Marciano” Felice vs comune di Reggio;

Riconoscimento debito fuori bilancio nascente da titolo giudiziale esecutivo sentenza n. 0101/2023 reg. Prov. Coll. N. 00631/2021 reg. Ric. Tar di Reggio;

Riconoscimento debiti fuori bilancio contenzioso tributario – mesi da gennaio ad agosto 2023;

Mozione “mantenimento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici artificiali a Radiofrequenza.

Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del civico consesso andrà deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio è convocato in seduta urgente di seconda convocazione il giorno 02 ottobre alle ore 9.00.