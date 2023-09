Reggio Calabria, importante convegno su emigrazione giovanile e diritti negati

StrettoWeb

“Ogni anno migliaia di giovani reggini lasciano la Città e i propri affetti per cercare altrove lavoro, dignità e una propria dimensione. Altri decidono di restare, ma devono fare i conti con diritti negati, lavori mal pagati e quando va veramente male addirittura non pagati. Con il passare degli anni le promesse non mantenute si sono accumulate una sull’altra, la condizione di sottosviluppo del Sud in generale e della nostra Città in particolare, continua a permanere, forse, perché è strettamente funzionale a chi gestisce il potere”.

“Da qui nasce l’urgenza di “una presa di coscienza” che non si può fermare al solo ambito sociale, ma che sconfina su un piano culturale, etico, psicologico e valoriale. Tale urgenza era condivisa da Antonio Franco che ha dedicato tutta la sua vita al mondo del lavoro e ad una “visione” della politica intesa come servizio agli altri e dunque proprio pensando al suo esempio, alla sua ostinata determinazione, a sette anni dalla sua prematura scomparsa, il Centro Studi Tradizione Partecipazione, il circolo Antonio e Ciccio Franco di FdI, il movimento Facciamo Noi Politica e UGL telecomunicazioni RC, organizzano, il prossimo 29 settembre, alle ore 18:00, presso il Lido Pepys, il convegno dal titolo: “REGGIO, LAVORO, DIGNITÀ”.

“Dopo i saluti di Anna Maria Franco e Giuseppe Agliano, moderati dal giornalista Pino Toscano, interverranno Maurizio Albanese ex dipendente della Reggina 1914, l’avvocato del lavoro Vittorio Milardi, Giancarlo La Monica consigliere nazionale UGL TLC, Emilio Attinà del neo costituito movimento Facciamo Noi Politica e Nicola Malaspina consigliere comunale dimesso. Nella sua opera più importante, il filosofo Giovanni Gentile affermava che: “l’uomo reale, che conta, è l’uomo che lavora, e secondo il suo lavoro vale quello che vale”, riconoscendo il valore assoluto di tale affermazione, a nostro modo di vedere è giunto il momento di ricostruire quell’equilibrio individuale e sociale per ridare senso al lavoro e con esso alla vita”. Così in una nota Centro Studi Tradizione Partecipazione.