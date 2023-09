Reggio Calabria, in Contrada Morloquio è tornata la luce | FOTO

StrettoWeb

Sono bastate meno di 24 ore per risolvere il problema dell’illuminazione in Contrada Morloquio a Reggio Calabria. Ieri sera avevamo affrontato il problema che da giorni attanagliava i residenti della zona collinare sud di Reggio Calabria a causa della mancanza di illuminazione in tutta la via proprio dopo qualche mese dal cambio di luci da quelle ormai obsolete ai nuovi lampioni a led.

La via, molto popolata, finalmente è normata ad avere l’illuminazione e i residenti possono finalmente fare rientro a casa senza correre rischi per l’incolumità.

