Reggio Calabria, consegnati i Peperoncini d’oro

StrettoWeb

Ieri, dopo l’ennesimo rinvio dovuto alle cattive condizioni atmosferiche, che non hanno consentito di svolgere l’evento a borgo Nocille, in una nota pizzeria del Pellarese, c’è stata la cerimonia di consegna del Premio Peperoncino d’oro 2023, giunto all’undicesima edizione, ideato dalla delegazione Un peperoncino per lo Stretto, aderente all’Accademia Italiana del Peperoncino.

Sono stati insigniti del riconoscimento, nato per promuovere una Calabria “onesta e capace”, Antonio Paolillo (tecnologo alimentare, tra l’altro autore del libro dedicato al caciocavallo di Ciminà) e Katia Biondo (pittrice e artista, ideatrice della linea Sciuri, oggettistica per eventi). Erano presenti, oltre ad amici e parenti dei premiati, i consiglieri della delegazione accademica, Francesca Alampi, Alfonso Canale, Angelo Latella e Nino Alampi, il presidente Sergio Ribecco e il vice presidente Fortunato Pennestrì. Nella foto i due premiati.