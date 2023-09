Reggio Calabria, i cittadini di Mosorrofa chiedono le dimissioni del Sindaco: “è come se non esistessimo per questo comune”

StrettoWeb

La situazione a Mosorrofa, sulle colline di Reggio Calabria, è sempre più difficile e i residenti questa mattina si sono recati a Piazza Italia e hanno raccolto le firme per chiedere le dimissioni del Sindaco.

Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, Pasquale Andidero, Presidente del Comitato quartiere di Mosorrofa ha affermato che “le richieste che facciamo sono due anche perchè come cittadini di Mosorrofa dopo anni di interlocuzioni e incontri con il Comune anche alla presenza del Prefetto di richieste, tante premesse e nessuna ottenuta, abbiamo capito che purtroppo Mosorrofa è come se non esistesse per questo Comune e abbiamo deciso di chiedere le dimissioni sperando che chi arriva dopo possa aprire un dialogo e certificare che Mosorrofa e Sala di Mosorrofa non fanno parte di questo comune, quello che nei fatti sta avvenendo”.

