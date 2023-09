Reggio Calabria, Caridi: “città allo sbando, ecco cosa sta succedendo”

StrettoWeb

“La città è in uno stato di deterioramento evidente e i cittadini sono profondamente frustrati. L’amministrazione, purtroppo, sembra non perdere mai l’occasione per dimostrare la sua incompetenza”, è quanto afferma Antonino Caridi, consigliere comunale di Forza Italia. “A causa dell’esaurimento del budget per la manutenzione idrica, causato dalla lunga e cronica problematica della mancanza di liquidità nell’ente, il personale delle squadre della società Castore, responsabile della manutenzione dell’approvvigionamento idrico, è stato drasticamente ridotto da quattro a soltanto una squadra. Inoltre, alcuni operatori della società non hanno visto rinnovati i loro contratti scaduti. Questa situazione è ormai insostenibile. Ci sono aree della città che sono completamente prive d’acqua e necessitano di interventi di ripristino urgenti. Tuttavia, a causa della mancanza di personale, questi interventi dovranno attendere”, rimarca Caridi.

“I cittadini si domandano, ormai da troppo tempo, quando tutto questo finirà, noi ci domandiamo invece quando gli attuali amministratori si renderanno conto che è giunto il momento di ammettere il fallimento di quello che doveva essere un nuovo modello, una nuova primavera accompagnata dalle note di “bella ciao”, conclude Caridi.