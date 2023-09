A Reggio Calabria la camminata solidale per la ricerca contro i tumori del sangue: come iscriversi

StrettoWeb

“È con grande entusiasmo che annunciamo il ritorno dell’evento annuale Fitwalking for AIL, giunto alla sua settima edizione. Questa camminata solidale non competitiva è stata ideata per celebrare la Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica e per raccogliere fondi a sostegno dei progetti dell’Associazione Italiana contro le Leucemie (AIL) dedicati alla ricerca e all’assistenza ai pazienti con tumori del sangue e alle loro famiglie”. Così in una nota l’AIL Sezione “Alberto Neri” RC-VV. Di seguito tutte le info

Data e Luogo:

La Fitwalking for AIL 2023 si terrà domenica 24 settembre nella nostra amata città, Reggio Calabria.

Sostieni la Ricerca e l’Assistenza:

Partecipando a questa edizione, scegli di sostenere i progetti di ricerca e assistenza di AIL in favore dei pazienti ematologici. Camminando insieme, possiamo fare la differenza.

Una Giornata di Festività e Solidarietà:

Questo evento sarà una grande festa, un’occasione per dimostrare la tua solidarietà. Condividi il tuo spirito di partecipazione sui canali social di AIL pubblicando una foto o un video con l’hashtag #versonuovitraguardi.

Il Percorso:

La camminata avrà un percorso di circa 3,5 chilometri, che partirà dall’Arena dello Stretto e terminerà al Circolo del Tennis Polimeni, passando attraverso il suggestivo Lungomare e Waterfront di Messina.

Programma:

– Accoglienza: L’accoglienza si svolgerà all’esterno del Circolo del Tennis Polimeni.

– Partenza: Dopo le registrazioni, un bus navetta accompagnerà i partecipanti all’Arena dello Stretto, il punto di partenza, alle ore 10:00.

– La Camminata: Passeggeremo lungo i panorami mozzafiato dello stretto di Messina, costeggiando il mare e attraversando il porto.

– Attività Post-Camminata: Al Circolo del Tennis Polimeni, i nostri volontari ti aspetteranno con numerose attività per continuare la tua domenica solidale.

Guida Esperta:

Sarai affiancato da due istruttori ufficiali Fitwalking che guideranno la camminata, fornendo consigli e supporto durante lo stretching e le attività motorie.

Kit Personalizzato:

Al momento della partenza, riceverai un pacchetto gara contenente gadget utili e personalizzati per accompagnarti durante la camminata, tra cui uno zainetto e una maglietta.

Attività Gratuite al Village AIL:

Dopo la FitWalking, potrai partecipare gratuitamente a numerose attività presso il Village AIL all’interno del Circolo del Tennis Polimeni, tra cui yoga per adulti, pilates, danza, truccabimbi, arteterapia e lezioni gratuite di tennis.

Come Iscriversi:

Oltre ai biglietti di partecipazione disponibili su Eventbrite https://fitwalking4ailreggiocalabria.eventbrite.it/, ti consigliamo di iscriverti o prenotare il tuo kit (dato il numero limitato di disponibilità) presso la segreteria della sezione AIL di Reggio Calabria, in via Santa Lucia al Parco n° 19 (tel. 0965.24341), o inviando un messaggio WhatsApp al numero 3664318312 con i tuoi dati anagrafici. Le iscrizioni saranno aperte anche presso il Circolo del Tennis Polimeni a partire dal 3 settembre e direttamente la mattina dell’evento al Village AIL al punto di incontro.

Unisciti a noi il 24 settembre per una giornata di solidarietà, fitness e speranza. Insieme possiamo fare la differenza nella lotta contro i tumori del sangue.