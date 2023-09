Reggio Calabria, Calanna piange la morte di Federico Catalano

StrettoWeb

Calanna piange la morte, dopo una malattia, di Federico Catalano. La sua figura è legata all’arte delle composizioni floreali ed al Presepe che realizzava all’interno della Chiesa del Ss.mo Salvatore. Federico venerava Maria SS.ma del Rosario, ”l’Augusta Patrona e la Nostra Signora”, come amava definirla e per decenni si è dedicato volontariamente all’addobbo floreale ed artistico della chiesa. Fred come lo chiamavano gli amici, per la sua orgogliosa nascita negli USA, mancherà a tanta gente, con la sua artistica composizione che ornava la vara della Madonna e la forza trascinante, con il battito di mani al ritmo della banda, ed il “Evviva Maria” gridato in segno di devozione, durante la Processione nelle vie del paese nella Festa Patronale. L’estremo saluto sarà lunedì 11 settembre alle ore 16:00 presso la Chiesa del SS.mo. Salvatore di Calanna.