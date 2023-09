Reggio Calabria, Brunetti fa chiarezza sulla Festa: dalle Giostre alla processione, tutte le INFO UTILI

StrettoWeb

Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, il sindaco ff di Reggio Calabria, Paolo Brunetti relativamente alle giostre di Festa di Madonna ha affermato che “ad oggi la suddivisione del villaggio delle giostre è così organizzato: le giostre per grandi al Tempietto mentre quelle per più piccoli a Pentimele. Per quanto riguarda invece Piazza de Nava stanno già lavorando, abbiamo interloquito con la soprintendenza e verrà ripristinato il manto per far passare la Vara”.

Reggio Calabria: il sindaco Brunetti su Festa di Madonna