Reggio Calabria, che barbarie! Aggredito con violenza il giornalista Cesare Minniti

In una città che ha perso ogni riferimento culturale e civile, ieri si è verificato un gravissimo episodio di cui è stato vittima il collega giornalista Cesare Minniti. Reporter di Rtv, Minniti è stato aggredito da qualche balordo a San Brunello perchè evidentemente con il suo lavoro stava dando fastidio, raccontando qualcosa che “non si doveva sapere”. Malmenato e derubato del proprio smartphone, Minniti è finito in ospedale al GOM con una prognosi di sette giorni a causa dei traumi e delle ferite riportate.

Cesare Minniti è un giornalista molto serio, attento e competente, educato e rispettoso degli altri. In questo particolare momento gli siamo molto vicini e siamo certi che tornerà in strada a raccontare la vita della città, denunciandone le problematiche ed evidenziando tutto ciò che non va, com’è da elemento fondante della professione giornalistica. Ci auguriamo inoltre che possa ricevere il sostegno e la vicinanza di tutte le istituzioni, e soprattutto che le pubbliche autorità facciano chiarezza sull’accaduto individuando i responsabili e condannandoli alla giusta pena.

A Cesare Minniti la più sentita solidarietà dal nostro direttore Peppe Caridi e da tutta la Redazione di StrettoWeb.

La vicinanza del direttore di RTV dott. Eduardo Lamberti-Castronuovo

“Il mestiere del giornalista diventa ogni giorno più rischioso, nei teatri di guerra come tra le vie della propria città. Le minacce e gli avvertimenti, a tutte le latitudini, sono all’ordine del giorno e a volte scaturiscono in atti violenti più o meno gravi. Per questo, svolgere il lavoro con professionalità e in piena libertà diventa sempre più complicato. Reggio Calabria, in questo senso, purtroppo non fa eccezione. Anche una semplice videoripresa, parte essenziale del lavoro di un reporter, può diventare un problema. Di esempi ne abbiamo tanti, anche illustri. Essere un rappresentante del Quarto potere, il cane da guardia della democrazia, in una situazione del genere, in una società sempre più imbastardita, è divenuto pericoloso. Ne sa qualcosa il nostro collega Cesare Minniti, suo malgrado aggredito nell’esercizio della sua professione, colpevole di voler riprendere con la sua telecamera ciò che, secondo qualcuno, non si doveva. A lui va la vicinanza e il supporto del Direttore Responsabile Eduardo Lamberti-Castronuovo nonché quello di tutta la redazione di ReggioTV, testata che lotterà sempre affinché il diritto a svolgere il mestiere del giornalista non venga calpestato dall’arroganza di chi vorrebbe mettere il bavaglio all’informazione“. Lo afferma, in una nota, la direzione di RTV.

La solidarietà di Vincenzo Crea al giornalista Cesare Minniti

“Abbiamo appreso dai siti on line del vile gesto perpetrato nei confronti del giornalista Cesare Minniti, gesto che condanniamo fortemente senza alcuna esitazione ed esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza alla persona, al giornalista e RTV”. Lo afferma in una nota Vincenzo Crea, Ancadic.