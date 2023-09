Reggio Calabria, installati i primi tre cassonetti per la raccolta differenziata | FOTO

StrettoWeb

Sono stati installati da poco a Reggio Calabria, i nuovi cassonetti per la raccolta differenziata che rappresentano anche la città con belle immagini installate sulla struttura. Al momento ne sono stati installati 3 su 13 e i cassonetti sono stati collocati per il momento a piazza Garibaldi, nel parcheggio del Lido Comunale e in via Rada delle Mura Greche, vicino il Circolo Velico.

Consistono in piccole isole ecologiche per la raccolta di vetro, plastica, carta e cartone, non sono invece utilizzabili per conferire altri tipi di rifiuti.

In città è presente da anni il sistema della raccolta differenziata porta a porta, sistema che si è rivelato fallimentare e il sindaco facente funzioni Brunetti sin dal 2021 ha annunciato il ritorno dei cassonetti ma ancora nulla è stato fatto nonostante i centinaia di cassonetti che si trovano ancora abbandonati in un terreno a Mortara accanto la SS106.