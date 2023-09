Reggio Calabria, al via il torneo di calcio “Apertura Piccole Pesti”

StrettoWeb

Ai nastri di partenza la IV Edizione del Torneo Apertura Piccole Pesti, promosso dall’Associazione ASD Settore Calcio ETS APS che coniuga Sport e Sociale, con il contributo dei fondi PAC Calabria 2014-2020 Asse VI della Regione Calabria. Categorie: Primi calci, 7-8 anni, Pulcini, 10-11 anni, Under 16, Under 21, Seniores, da 23 anni in su

È un evento sportivo multidisciplinare in quanto presenta azioni sportive, educative, di conoscenza del territorio, rivolto a giovani che nel periodo della manifestazione avranno la possibilità di sperimentare diverse attività.

La presente manifestazione sarà occasione per valorizzare anche le bellezze turistiche e il patrimonio culturale della città di Reggio Calabria e della costiera tirrenica; saranno organizzate due escursioni nella città metropolitana. Tre giorni ricchi di sport ed eventi indispensabili strumenti di crescita personale per i ragazzi con maggiori difficoltà sociali e come leva di inclusione sociale e attività educative toccando i temi dell’educazione ambientale e dell’educazione allo sport e salute ed alla solidarietà, nonché attività di conoscenza del territorio con tour culturali ed escursioni naturali.