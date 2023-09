Reggio Calabria, ai nastri di partenza la nuova edizione dell’October Grace’s in tour

StrettoWeb

Ritorna l’October Grace’s in tour, organizzato dall’Associazione Grace – guidata dal presidente Lidia Papisca – di Reggio Calabria per non dimenticare femminilità, sensibilità e bellezza, armi che possono essere d’aiuto per sconfiggere il cancro. Da lunedì 2 ottobre e per tutto il mese, con il coinvolgimento dei partner associati, l’Associazione che si occupa di Estetica&Benessere e di Estetica oncologica col progetto “Grace, l’Amore che Dà la Vita”, metterà in campo delle iniziative rivolte alle persone con patologia oncologica. Sarà possibile, quindi, usufruire di attività artistiche e sportive, consulenze gratuite o scontistiche particolari presso le attività convenzionate. Novità in questa nuova edizione è l’“Angolo della Solidarietà” a favore dell’Associazione Grace, che sostiene sotto l’aspetto dell’onco estetica e del benessere il paziente con diagnosi oncologica. All’interno delle attività aderenti, in un piccolo spazio informativo, sarà possibile compiere un gesto concreto di sostegno.

L’apice del mese in rosa sarà la III edizione del Grace Day, quest’anno denominato: “OncoBeauty Symposium”. Un evento formativo, che sarà ospitato il prossimo 15 ottobre al Grand Hotel Excelsior di Reggio Calabria, focalizzato sull’Onco estetica per fornire informazioni e approfondimenti in campo oncologico ed estetico e vedrà la partecipazione di relatori internazionali. La conclusione del Grace in Tour è prevista per sabato 28 p.v. Completerà l’appuntamento del 2023 “The Pink Day for Grace”. Una giornata, in collaborazione con Neurolab 22, che saprà coniugare al meglio prevenzione, cura, solidarietà e sport.

L’invito, quindi, da parte dell’Associazione a partecipare attivamente alle varie iniziative e costruire una solida rete per migliorare la qualità di vita del paziente oncologico attraverso “L’Amore che Dà la Vita”, da sempre mission di Grace.

Maggiori informazioni sulle varie iniziative sono consultabili sulle pagine social dell’Associazione e sul sito www.associazionegrace.org.