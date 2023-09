Reggio Calabria accoglie il Comune di Verona: Assessore e turisti in giro per città e provincia

StrettoWeb

Il Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria Antonino Tramontana ha ricevuto oggi, presso la sede camerale, l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Verona, Luisa Ceni, in visita nell’area metropolitana assieme ad un gruppo di turisti veronesi, nell’ambito del progetto camerale “Reggio Calabria Welcome”, per valorizzare l’offerta turistica organizzata outdoor, sportiva e culturale del territorio metropolitano di Reggio Calabria.

Reggio Calabria Welcome è un progetto dell’Ente camerale avviato nel 2020; l’iniziativa ha portato alla costituzione di un rete di operatori impegnati a costruire esperienze di viaggio e pacchetti turistici incoming. La Camera di commercio promuove l’offerta turistica proposta, mediante strumenti web e social, nonché attraverso l’organizzazione di incontri di affari tra sellers reggini e buyers del mercato nazionale ed estero ed educational tour rivolti ai potenziali buyer ed alla stampa specializzata, per fare vivere concretamente le esperienze consigliate.

“L’iniziativa fa seguito ad un educational tour organizzato a fine 2022 che ha visto la partecipazione della Responsabile dell’Ufficio Turismo Sociale del Comune di Verona – ha dichiarato il Presidente Antonino Tramontana – Da quella iniziativa è stata avviata una partnership pubblica per sostenere la presenza a Reggio Calabria di gruppi di turisti veronesi che avranno modo di scoprire tante risorse culturali, naturalistiche ed enogastronomiche, nonché le eccellenze produttive del nostro territorio come il bergamotto di Reggio Calabria”.

“La splendida accoglienza ricevuta ci ha stupiti – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche sociali del Comune di Verona Luisa Ceni – siamo rimasti molto colpiti dalle innumerevoli bellezze fruibili sul territorio a molti di noi fino ad oggi del tutto sconosciute. Siamo certi che questa prima esperienza fungerà da cassa di risonanza nel nostro territorio – ha proseguito l’Assessore Ceni – anche in considerazione del fatto che la popolazione Veronese ha un’alta componente di over 60 cui rivolgersi per futuri viaggi. Un ringraziamento alla Camera di commercio che con il suo contributo ha offerto l’ingresso ai siti di interesse culturale inestimabili risorse del vostro splendido territorio”.

Per questo primo tour, i visitatori stanno conoscendo i borghi di Scilla, Gerace e Stilo con la sua Cattolica, chiesetta bizantina risalente al IX-X secolo, e sono accompagnati dagli operatori reggini alla scoperta delle testimonianze del passato, visitando il Museo e il Parco Archeologico di Locri e il Museo Archeologico di Reggio Calabria, custode dei Bronzi di Riace.

“Come Camera di commercio abbiamo voluto concretamente contribuire all’iniziativa, promuovendo la conoscenza e la degustazione dei prodotti del territorio e sostenendo l’ingresso ai siti culturali inseriti nel tour. L’auspicio – prosegue il Presidente Tramontana – è che questo percorso, che in via sperimentale registra la partecipazione di due gruppi di turisti nel mese di settembre, possa consolidarsi in un progetto strutturato di promozione e valorizzazione turistica del territorio metropolitano sul mercato veneto”.