Reggio, festa in casa Avis: grande record per Mimmo Nisticò, che taglia il traguardo delle 160 donazioni

StrettoWeb

Una domenica di allegria e condivisione in casa dell’Avis comunale OdV di Reggio Calabria. L’occasione è stata la 160ª donazione di Mimmo Nisticò, consigliere nazionale Avis, già presidente dell’Avis comunale OdV di Reggio Calabria ma soprattutto donatore della prima ora in questa regione. Il traguardo oggi raggiunto, che resta un record in Calabria, è tappa di un intenso cammino iniziato per Mimmo Nisticò nel 1975 con la prima donazione. Un cammino arricchito poi dall’impegno associativo profuso dal 1977 al fianco degli indimenticati Enzo Romeo, Domenico Comi e Gaetano Calipari.

Una delegazione del consiglio direttivo, familiari e amici stamane hanno “festeggiato” con Mimmo donando il sangue. Un gesto che ha accomunato anche in questa occasione, nel segno della solidarietà e di un patrimonio di valori condivisi. Con gran parte della famiglia Nisticó e tanti soci, hanno donato anche la presidente Myriam Calipari (alla sua 50ma donazione), i consiglieri Antonio Maresca e Antonio Perla, la direttrice sanitaria Enrica Pacchiano e anche i giovani Lorenzo, Letizia e Laura. E pure i consiglieri che non hanno potuto donare oggi il sangue per diverse ragioni, contribuendo quotidianamente con il loro impegno associativo alla mission dell’Avis, hanno condiviso pienamente lo spirito di questa domenica.

Una giornata di festa, dunque, suggellata da una proficua raccolta di sangue da destinare al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria e da momenti di gioia che solo una comunità, al servizio del prossimo e del bene comune, alimenta in modo autentico e duraturo.