Reggio, duro attacco di Castorina sul Ponte Calopinace: “perchè non iniziano i lavori? Situazione imbarazzante”

Duro attacco del consigliere comunale Antonino Castorina durante la commissione Controllo e Garanzia del comune di Reggio Calabria presieduta dal Presidente Massimo Ripepi. L’esponente del Pd si scaglia contri i ritardi dei lavori sul Ponte Calopinace: “dovevano iniziare lunedì ma è tutto fermo, vorrei sapere i motivi di questi ulteriori ritardi. Non è possibile che per 30 metri di Ponte è da anni che cerchiamo di trovare una soluzione, sembriamo la città di giufà. Seppur sono stato eletto con la maggioranza mi batto per far rispettare il programma di governo”.