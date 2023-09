Reggio, si chiude la stagione dell’Area “Griso Laboccetta” con l’esibizione di alcuni allievi del Conservatorio “Cilea”

StrettoWeb

Sabato 30 settembre alle ore 19 si chiude la stagione estiva di eventi culturali dell’Area archeologica “Griso Laboccetta”. Saranno di scena alcuni gruppi di allievi del Conservatorio “Cilea” nell’ambito della Stagione concertistica 2023. Il Repertorio è composto da CARL REINECKE Sonata “Undine” per flauto e pianoforte, primo tempo; ANTONIN DVOŘÁK String Quartet No. 12 in F Major, Op. 96 “American” I e II Mov.; ALFRED DESENCLOS Quatuor; MANUEL DE FALLA La vida breve; GUY ROPARTZ Pièce for Trombone and Piano; GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI Sinfonia per trombone e pianoforte. Gli esecutori invece sono Melania Crea Pianoforte; Arianna Favazza Flauto; Quartetto di saxofoni; Valentina Suraci Trombone.

Tanti frequentatori, ormai assidui, degli eventi realizzati hanno apprezzato il programma estivo proposto dall’ Associazione Ulysses. Da ottobre, salvo rare eccezioni e meteo permettendo, sarà aperto solo per appuntamenti formativi per le scuole reggine e calabresi e manifestazioni solidali. Sono in fase di avanzata esecuzione i lavori di manutenzione straordinaria degli scavi curati dalla Soprintendenza di RC e VV con la collaborazione del dott. Andrea Gennaro e della dott. Anna Arcudi con altro personale dell’Ente di tutela e per l’Associazione l’arch. Pina Vitetta e la dott. Gabriella Coppola.

L’Amministrazione metropolitana, proprietaria dell’Area,con il Sindaco ff Carmelo Versace,il Delegato alla Cultura Filippo Quartuccio,la Dirigente di Settore e l’Ufficio Tecnico , ha avuto completa fiducia nell’operato dell’ Associazione Ulysses e la Soprintendenza Bap Rc-vv ha mantenuto l’impegno di effettuare i necessari lavori per migliorare la visibilità dei reperti.

In tanti hanno collaborato in questa stagione ad offrire incontri e spettacoli, attentamente selezionati, come Antonella Cuzzocrea e la casa Editrice Città del Sole Edizioni, Roberto Laruffa Editore; Katia Colica con gli attori Maria Milasi e Andrea Puglisi; Spazio Teatro con Ragazzi MedFest;, Daniele Castrizio e Fulvio Cama; i ragazzi del gruppo musicale I Quattro Quarti con Micaela; Il gruppo musicale Nino Spezzano e Friends; gli Editori new entry Mondo Golem e Lyrics; Eleonora Scrivo con Tiziana Bianca Calabrò; il duo Antonino Cicero e Alessandro Blanco; Demetrio Spagna; l’Orchestra giovanile di fiati di Delianuova con l ‘Associazione Culturale Nicola Spadaro; l’Associazione Fahrenheit; Piero Praticò con la sua proposta originale Palmi mon amour e la fisarmonica di Adolfo Zagari; altri che non mancheremo di ringraziare, dando appuntamento a tutti alla prossima estate 2024 quando avremo una veste ancora più accogliente!