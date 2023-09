Reggio: a Palazzo San Giorgio la presentazione del Festival della Colonna Sonora

StrettoWeb

Conferenza stampa di presentazione della terza edizione del Festival della Colonna Sonora, che si terrà martedì 5 settembre alle ore 17 presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio (sede del Comune di Reggio Calabria). A presentare il calendario di eventi previsti dal 7 al 16 settembre in location suggestive della città sarà il direttore artistico Franco Eco affiancato dal direttore organizzativo Alesandro Bagnato.

Interverranno il coordinatore della rassegna Marcello Bergamo, il regista Claudio Bagnato, il pianista Andrea Francesco Calabrese, il violinista Pasquale Faucitano, i solisti Carlo Aurelio Colico e Stefano Caccamo, il mezzosoprano Cristiana Rizza e la presentatrice del Gran Gala, Eliana Rechichi.

In rappresentanza dei partner vi saranno Katia Crucitti ed Eugenia Chindemi dell’associazione The Sparkling Diamonds, Paolo Ferrara, coordinatore di Fantastica-Fiera del gioco e del fumetto, e Mariangela Bagnato dello Shed Studio’s by Copacabana. Porteranno i saluti istituzionali l’assessore comunale alla cultura Irene Calabrò, il consigliere delegato alla cultura Filippo Quartuccio e il responsabile dell’ufficio cultura Pasquale Borrello.