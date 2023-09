Reggio, 3° Trofeo Ch-69 Big Game Traina d’Altura di pesca sportiva: montepremi e come iscriversi

StrettoWeb

La pesca sportiva dalla barca rientrante nel Big Game con la specialità di Traina d’Altura sta per tornare alla ribalta con uno degli eventi più emozionanti dell’anno: il III° Trofeo CH‐69 – Big Game Traina d’Altura. Organizzato dalla ASD CH-69 di Reggio Calabria, questo evento denominato “ il Trofeo dello Stretto” si svolgerà dal 29 settembre al 1 ottobre 2023 e promette di catturare l’attenzione degli appassionati di pesca di tutto il paese. Una Gara di Prestigio: Il Trofeo CH-69 è diventato un punto di riferimento nel mondo della pesca sportiva dalla barca. La sua terza edizione si svolgerà lungo le acque dello Stretto tra Reggio Calabria e Messina, un luogo conosciuto per la sua ricchezza di prede marine e la sfida che offre agli equipaggi.

Montepremi Allettante

Una delle caratteristiche più attraenti di questo evento è il montepremi eccezionale. Con un totale di 30.000 euro in palio, di cui 5.000 euro in denaro, la competizione si fa ancor più accesa. Questo significa che non solo i partecipanti avranno l’opportunità di sfidarsi per il prestigioso titolo, ma anche per un ricco premio in denaro.

Scadenza delle Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte, ma affrettatevi! L’ultimo giorno per iscriversi è il 20 settembre 2023, quindi non perdete l’opportunità di partecipare a questa straordinaria avventura. Il Cuore del Direttivo: Dietro le quinte di questo evento di successo c’è un direttivo dedicato e appassionato. Il Presidente Roberto Malara, il Vice Presidente Domenico Cuzzucoli, il Tesoriere Stefano Sofi, il Consigliere Stefano Bari e il Segretario Antonino Scappatura lavorano instancabilmente per garantire il successo di questa competizione. Il loro impegno è evidente nell’entusiasmo con cui organizzano questa gara e il sostegno che offrono alla comunità di pescatori.

Come Iscriversi

Per iscriversi al III° Trofeo CH‐69 – Big Game Traina d’Altura e per ulteriori dettagli sul regolamento e i contatti, visitate il sito web ufficiale dell’ASD CH-69 all’indirizzo www.ch69.it.

“Non lasciatevi sfuggire – si legge nella nota – questa straordinaria opportunità di “sfidare” il mare e competere con alcuni dei migliori pescatori sportivi del paese. Il Trofeo CH-69 è un evento che celebra la passione per la pesca e l’impegno nel preservare il nostro prezioso ambiente marino. Contattate l’ASD CH-69 per ulteriori informazioni e preparatevi per un’avventura indimenticabile di Big Game Traina d’Altura nello splendido scenario del nostro incantevole Stretto”.