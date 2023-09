Reggina, Ripepi ne ha per tutti: “Cardona peggio del reggino più insignificante”. E su Saladini e Tramontana…

StrettoWeb

Proseguono le dirette Facebook del Consigliere reggino Massimo Ripepi, che ha voluto dire la sua sulla conferenza di ieri dell’ex Presidente della Reggina Marcello Cardona: “io avevo saputo che Cardona stava cercando un luogo in cui fare la conferenza. Visto quello che ha combinato avevo consigliato di chiedere a Tramontana di venire a farla qui alla Camera di Commercio (da dove ha trasmesso la diretta, ndr). Poi ha deciso di farla al Circolo Polimeni. Come pensavo, però, Tramontana è ormai diventato Sindaco facente funzioni, Presidente della Reggina, il collettore di tutti quegli interessi che non sono reggini ma extra reggini”, aggiunge in riferimento al fatto che Cardona lo nomina spesso in conferenza.

“Come tutti sanno Tramontana vorrebbe candidarsi nel centrodestra, non tutti lo vorrebbero, ma sta cercando una serie di agganci, lo vorrebbe solo l’area scopellitiana, quella di Tilde Minasi. Se fosse più forte e coraggioso potrebbe anche essere un buon Sindaco, ma è legato da troppe logiche. Ninni Tramontana ce ne sono tanti a Reggio, cioè ci sono tanti traditori”.

Tornando a Cardona, “ha deciso di parlare – aggiunge Ripepi – Ha sbandierato ‘legalità e trasparenza’ ma ha parlato fuori tempo massimo. E’ un uomo di Stato, si è vantato di essere un uomo dello Stato, ma si è comportato peggio dell’ultimo uomo reggino insignificante e senza una schiena dritta. Ha detto che non lo ha chiamato nessuno dopo le dimissioni. E’ grave e denota il livello della classe dirigente reggina. La conferenza è stata blindata, coi soli giornalisti muniti di tesserino. Credo che Cardona si sia vergognato di se stesso sulla errata valutazione verso Saladini, dal momento che lo aveva elogiato fino a poco tempo prima. Però lo vedo onesto, ha avuto poca forza ma è onesto, se anche Saladini avesse fatto qualche giochetto lui è fuori da tutto. Ho visto un uomo borioso, in conferenza, ma ho visto nei suoi occhi anche l’emozione di un reggino”.

E poi passa a Brunetti, il quale dovrà scegliere la nuova compagine societaria dopo il bando pubblicato ieri sera: “il problema ora è Brunetti. Il delicatissimo futuro della Reggina è nelle sue mani. Questo non riesce a togliere l’abbaino dall’Aeroporto, cioè 12 ore di lavoro per rendere la pista più lunga e praticabile di 275 metri, e potrà riuscire a scegliere la nuova compagine societaria? Perché, anche se c’è una manifestazione d’interesse, alla fine la scelta è la sua. Deve trovare un aiuto, sennò questa fase delicata potrebbe sembrare letale”.

La nota di Ripepi

Oltre alla diretta Facebook, Ripepi ha poi diffuso un altrettanto duro comunicato stampa in cui ribadisce i concetti. Ne ha per tutti: non solo Cardona, ma anche Saladini, Occhiuto e appunto Tramontana. Riproponiamo la nota qui di seguito.

“La Reggina è stata stuprata, umiliata e vilipesa. Venduta dai venduti e tradita dai traditori. I tifosi reggini sono stati, ancora una volta, presi in giro e abbandonati nei momenti di maggiore difficoltà da coloro che li dovevano difendere. Anche Schettino avrebbe avuto serie difficoltà a comprendere il repentino abbandono della nave da parte di Cardona e Saladini che, per mesi, hanno fatto della legalità e della trasparenza il baluardo e la stella polare della Reggina Calcio 1914”. “Quando infuria la battaglia il più furbo se la squaglia: così è stato e gli “squagliati” si sono dileguati nel silenzio tombale, avallato dalla più grave omertà della classe politica reggina che i due nomi non li ha mai pronunciati. Se ci fosse stato il reato di associazione esterna all’omertà i nostri rappresentanti politici avrebbero avuto il massimo della pena. Una storia incredibile e surreale che ha visto la sconfitta simultanea di un’intera popolazione nel subire un colpo mortale che si va ad aggiungere alla serie infinita di depauperamenti ai quali è stata sottoposta a ripetizione e che hanno trasformato una Città morta in una Città inesistente”. “Sono stati due mesi di tensioni ed emozioni devastanti per tutta la cittadinanza che ha, comunque, preso coscienza del livello infimo raggiunto dalla classe dirigente e rappresentativa, incapace di proteggere e difendere gli interessi di una comunità divisa e senza una guida autorevole. Finalmente si è compreso che non esistono imprenditori benefattori capaci di buttare i propri soldi per fare vincere una squadra che il più delle volte rappresenta solo uno strumento di sviluppo economico della propria attività di impresa”. “Le motivazioni per le quali Felice Saladini ha generato questa carneficina a Reggio Calabria forse non le sapremo mai, ma la certezza che Reggio e la Reggina erano lontani anni luce dal cuore dell’ex patron della nostra squadra è un punto fermo di partenza per iniziare un’azione difensiva e risarcitoria per la nostra Città. I danni all’immagine della Città generati da Felice Saladini, sono incalcolabili e pesantissimi”. “Da cittadino, da tifoso e da rappresentante delle Istituzioni, attraverso un o.d.g., chiederò al Consiglio Comunale di delegare il Sindaco f.f. all’attivazione di un’azione per il risarcimento dei danni, subiti a livello d’immagine, contro l’ex patron della Reggina Calcio Felice Saladini”. “Sentire ieri, in una patetica e poco opportuna conferenza stampa “autoredimente”, il reggino e uomo di Stato garante dell’operazione sportiva Saladini, Marcello Cardona è stato mortificante per tutti noi. Qui la toppa non ha potuto fare niente perché il buco si è allargato a dismisura. Cardona è solo un reggino pavido che non ha avuto il coraggio di parlare quando doveva”. “Ma una cosa buona a Cardona va riconosciuta: volendo fornire la traiettoria da seguire per la rinascita della società, ha scandito i nomi di coloro che secondo lui, hanno aiutato la Reggina in questi tormentati mesi; i nomi sono Ninni Tramontana e Roberto Occhiuto. Il primo tiepido reggino con il cuore lontano dagli interessi di Reggio, il secondo Presidente della Regione Calabria con il cuore a Cosenza e a Catanzaro. Una cosa va subito fatta, adesso, ovvero dimenticare il reggino poco coraggioso Cardona e fare l’esatto opposto di quello che ci ha consigliato”. “La palla adesso è nelle mani del Sindaco ff Paolo Brunetti che ha la grande responsabilità di scegliere la compagine societaria migliore per iniziare di nuovo dalla serie D la storia della gloriosa Reggina. Credo che bisogna ripartire da noi reggini nella speranza di trovare imprenditori e tifosi che siano disponibili ad investire per la rinascita della nostra squadra del cuore. Tutti siamo responsabili di quello che è avvenuto, tutti dobbiamo partecipare alla ricostruzione”. “Restaurare l’orgoglio reggino e l’identità di una delle Città più antiche del mondo viene prima della ricostruzione del cuore e delle mura di protezione e difesa della Città. Oggi più che mai per i reggini coraggiosi, liberi e forti è arrivato il tempo di combattere, combattere, combattere”.