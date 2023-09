Rai: slitta in Vigilanza parere su contratto di servizio, nodo numero emendamenti

StrettoWeb

Roma, 27 set (Adnkronos) – E’ slittato a ottobre il previsto parere obbligatorio della commissione di Vigilanza Rai sul contratto di servizio della Tv pubblica, atteso entro settembre. La presidente Barbara Floridia ha convocato la bicamerale martedì prossimo, in un orario che sarà fissato “tenuto conto del calendario dei lavori delle aule”, con all’Odg proprio l’esame dello schema del contratto di servizio. A causa della fiducia posta dal governo alla Camera sul Dl giustizia, le sedute previste per oggi pomeriggio/sera e domani sono saltate.

La Vigilanza deve esaminare e votare 400 emendamenti, presentati da tutti gli schieramenti. L’ipotesi avanzata nell’ultima riunione è quella di un taglio degli emendamenti al 10% del totale, un lavoro da affidare ai due relatori Maurizio Lupi e Antonio Nicita. Parte dell’opposizione però (Pd, Iv, Azione a SI) si è mostrata intransigente su alcuni emendamenti che riguardano temi ritenuti fondamentali, quelli su pluralismo, parità di genere, monitoraggio e lavoro. Sono in corso in queste ore, apprende l’Adnkronos, i contatti tra i relatori e tra i gruppi per arrivare a una soluzione.