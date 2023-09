Problemi per Umberto Tozzi, annullato il concerto a Lamezia Terme

StrettoWeb

È stato annullato dallo stesso artista per problemi di salute il concerto che Umberto Tozzi avrebbe dovuto tenere giorno 9 settembre a Lamezia Terme, in piazza Diaz. A darne comunicazione è stato proprio lo staff dell’artista costretto a dover cancellare l’appuntamento lametino a causa di un infortunio (una frattura alla caviglia n.d.r..), successo nei giorni scorsi.

L’associazione Lamezia nel cuore, organizzatrice dell’evento prodotto per la regione Calabria dalla Ticket Service Calabria, ci tiene però a rassicurare la cittadinanza e tutti coloro che avrebbero voluto partecipare alla serata, con la promessa che molto presto sarà annunciato un altro grande live che si terrà il 16 settembre, in piazza 5 Dicembre. A breve saranno forniti ulteriori dettagli in merito.