Prevenzione tumori testa e collo a Catanzaro: “ecco i sintomi a cui prestare attenzione”

Ancora una volta, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione dei tumori della testa e del collo, la prof.ssa Eugenia Allegra, Direttore della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria dell’Università di Catanzaro, è promotrice dell’adesione alla campagna europea di sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori del distretto testa-collo. L’iniziativa della Make Sense Campain, è sostenuta in Italia dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (AIOCC).

“La diagnosi precoce aumenta notevolmente la possibilità di guarigione con un il tasso di sopravvivenza che sale all’80-90% – sostiene la professoressa che aggiunge – tutto questo contro un’aspettativa di vita di soli 5 anni per coloro che scoprono la malattia in fase avanzata. Investire sulla prevenzione oltre ad assicurare al paziente una maggiore aspettativa di vita, riduce notevolmente la spesa sanitaria. Basti pensare – dice il direttore della Scuola di Specializzazione dell’UMG – che il trattamento dei tumori in fase avanzata è molto più dispendioso in termini di impiego di risorse strumentali, di personale medico, infermieristico e della riabilitazione.

“La professoressa Allegra conclude indicando alcuni dei segnali che devono spingere a maggiore attenzione: “bisogna informare i pazienti che se anche solo uno di questi sintomi: dolore alla lingua, ulcere che non guariscono e/o macchie rosse o bianche in bocca; dolore alla gola; raucedine persistente; dolore e/o difficoltà a deglutire; gonfiore del collo; naso chiuso da un lato e/o perdita di sangue dal naso; persiste per tre settimane o più, è necessario rivolgersi al medico”.

I pazienti interessati potranno prenotare la visita dall’11 al 18 settembre chiamando al numero: 0961.3697323-7130, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure inviare un’email all’indirizzo: orlumgresidency@gmail.com. Le visite si svolgeranno presso l’Ambulatorio di Otorinolaringoiatria Oncologica, Edificio D primo livello stanza 127- Policlinico “S. Venuta” Località Germaneto–AOU “R. Dulbecco“– Catanzaro.