Prescrizione: Conte, ‘si schiaffeggiano i diritti delle vittime’

StrettoWeb

Palermo, 30 set. (Adnkronos) – “Perché mettere di nuovo mano alla prescrizione? Quale diritto vogliono tutelare? La ragionevole durata dei processi a noi sta a cuore ma la vogliamo perseguire grazie a migliori investimenti nella giustizia, in modo da rafforzare l’efficienza tutta della macchina della giustizia”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, intervenendo al congresso nazionale di Area giustizia Democratica a Palazzo Steri di Palermo.”Dire per questa volta non se ne fa nulla, è passato troppo tempo, significa schiaffeggiare i diritti delle vittime del reato. Se mortifichi la volontà di avere giustizia non solo non c’è processo ma non c’è diritto”, conclude l’ex premier Conte.