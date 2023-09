Premio Granillo, ecco la 5ª edizione. Prof. Marino: “un plauso a Maurizio Insardà e alla sua iniziativa”

StrettoWeb

“Quest’anno il premio Granillo viene assegnato ad una personalità di rilevo internazionale che dà lustro all’iniziativa e dà visibilità alla città di Reggio Calabria. Si tratta di Evelina Christillin”. E’ quanto afferma Domenico Marino, professore di Politica Economica all’Università Mediterranea di Reggio Calabria. “In questo il premio Granillo di distingue in positivo dalla pletora delle provinciali cerimonie di assegnazione di premi a cui siamo, purtroppo, abituati. Per una volta ad essere premiata non è una più o meno improbabile starletta di cui sono pieni i rotocalchi, né un politico, più o meno famoso, che vuole lavare a suon di riconoscimenti offerti da solerti cortigiani la grave lacuna derivante dal fatto di non aver mai studiato seriamente in vita sua”, rimarca Marino.

“Il curriculum di Evelina Christilllin parla da solo: laureata in Storia e Demografia Storica, inizia la propria carriera nello sport e nella cultura, oltre ad aver svolto attività accademica all’Università di Torino, dove è stata docente presso la cattedra di Storia Moderna. Dal 2012 è Presidente del Museo Egizio. È stata Presidente dell’ENIT, del Teatro Stabile di Torino e dell’Orchestra Filarmonica del Teatro Regio. Ha fatto parte della Giunta Nazionale del CONI, prima donna in Italia eletta in qualità di dirigente sportivo con delega speciale alle Olimpiadi del 2006. Nel 1998-99 è stata Presidente Esecutivo del Comitato Promotore Torino 2006 guidandolo al successo nell’ottenere i XX Giochi Olimpici Invernali, riportati in Italia dopo 46 anni di assenza. Dal 2016 è rappresentante della UEFA nel FIFA Council. Dal novembre 2018 è stata designata dal Sindaco della Città di Milano come Vicepresidente dell’Associazione Smart City. Da aprile 2022 è membro del CdA dell’Associazione Teatro Stabile di Napoli. È anche stata insignita del titolo di Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Siede in molti CdA di società quotate”, evidenza Marino.

“Quando si parla di attrazione di investimenti in Calabria non si comprende che questo processo non avviene per caso o non può essere gestito in maniera dilettantesca. Le ultime vicende che hanno coinvolto la Reggina Calcio dimostrano come quando la gestione di un gruppo economico viene affidata a chi si presenta per primo, senza una verifica delle sue affettive capacità o delle sue effettive intenzioni si va incontro a disastri. Far conoscere il vero volto della Calabria a chi ha la possibilità di gestire o orientare investimenti economici rilevanti è il primo fondamentale passo del marketing territoriale, smentendo sul campo pregiudizi e cattiva pubblicità. In questo l’iniziativa di Maurizio Insardà è meritoria perché con il premio dato a Evelina Christillin, non solo nobilita il premio Granillo stesso, ma fa conoscere le potenzialità, le risorse e le ricchezze di Reggio Calabria e della Calabria ad un mondo, l’aristocrazia imprenditoriale piemontese, che da sola ha in incidenza a due cifre sul Pil Italiano, che è in grado di orientare investimenti che possono creare sviluppo nei territori e che forse fino ad oggi conosceva la Calabria solo per i suoi aspetti più deteriori legati alla criminalità organizzata. Un plauso, quindi, a Maurizio Insardà e alla sua iniziativa”, conclude Marino.