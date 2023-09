Pontile di Giammoro, Tripodi (Uil) sulla la richiesta della concessione della Duferco: “ottima notizia”

StrettoWeb

“La richiesta di concessione per la gestione del nuovo Pontile di Giammoro formalizzata dalla Duferco all’AdSP dello Stretto guidata dal presidente Mega rappresenta un’ottima notizia per tutto il nostro territorio. E’, infatti, opportuno evidenziare che la rilevante disponibilità manifestata dalla Duferco non era affatto scontata e, anzi, sovverte clamorosamente la malevola e velenosa narrazione, fatta filtrare incessantemente e in maniera tendenziosa da qualche ben determinato soggetto, secondo la quale era pressoché impossibile rendere operativo il nuovo Pontile di Giammoro nell’attuale condizione infrastrutturale. Invece, con profonda soddisfazione, prendiamo atto che la Duferco si è ufficialmente impegnata ad effettuare ingenti investimenti per quasi 22 milioni di euro e a procedere all’assunzione di 20 lavoratori che a regime diventeranno 50 nuovi posti di lavoro. Si tratta di impegni non banali e decisamente apprezzabili che meritano la giusta valorizzazione”, lo ha dichiarato Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina.

“Auspichiamo che la nuova presenza della Duferco come operatore logistico al servizio del territorio contribuisca a diradare le tante nubi che, negli ultimi tempi, si sono pesantemente addensate in merito alle prospettive future dell’adiacente acciaieria di proprietà della stessa Duferco che sta vivendo una fase di difficoltà che si proiettano sui lavoratori impegnati nel sito. Contestualmente, è opportuno evidenziare che questa novità premia la convincente strategia portata avanti dal presidente dell’AdSp ing. Mega riguardo il futuro del Pontile di Giammoro. Pertanto, la Uil esprime profonda soddisfazione per la scelta di prospettiva effettuata dalla Duferco e auspica che il dossier burocratico relativo alla concessione del Pontile di Giammoro si chiuda celermente in maniera tale da procedere a strettissimo giro con gli investimenti e le nuove assunzioni”, ha coì concluso Ivan Tripodi.