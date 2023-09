Ponte Messina: Germanà (Lega), ‘con oggi degna risposta a chi denigra opera e Salvini’

StrettoWeb

Roma, 30 set. (Adnkronos) – “Mentre qualcuno di sinistra, un paio di comitati e i soliti personaggi di una vecchia politica si accaniscono per denigrare il ponte sullo Stretto di Messina e il ministro Matteo Salvini, che molto sta facendo per la sua realizzazione, noi portiamo a casa un nuovo importantissimo risultato. Con la consegna di oggi dell’aggiornamento del progetto definitivo dell?opera si schiaccia infatti l?acceleratore: i primi cantieri già nell’estate del prossimo anno e circa due miliardi di euro. La Lega è per lo sviluppo del Paese; nuove infrastrutture come il Ponte vanno esattamente in questa direzione, con buona pace di chi vorrebbe l?Italia senza crescita e futuro”. Così in una nota il senatore messinese della Lega Nino Germanà, segretario in commissione Trasporti a palazzo Madama.