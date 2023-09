Polizia: il Dott. Giuseppe Cannizzaro dal 2 ottobre nuovo Questore di Cosenza

StrettoWeb

Il Dirigente Superiore della Polizia di Stato, il dott. Giuseppe Cannizzaro, è nato a Messina il 26.06.1964 ed attualmente ha la residenza a Roma ma in passato la famiglia, coniuge e due figli, abitava nella Frazione Gallina di Reggio Calabria. Laureato in Giurisprudenza all’Università di Messina e in Scienza delle Pubbliche Amministrazioni (Facoltà di Scienze Politiche) all’Università di Catania, nell’Amministrazione della P.S. nel 1989, dopo il corso di formazione presso l’Istituto Superiore di Polizia in Roma, viene assegnato alla Sezione Investigativa del Nucleo Antisequestri della Polizia di Stato operante nella locride reggina.

Successivamente, dopo la vice dirigenza del Commissariato di Villa San Giovanni (RC), ha diretto il Commissariato di P.S. di Cittanova (RC) della Piana di Gioia Tauro, nel periodo in cui nasceva la prima associazione antiracket, vista la pressione estorsiva cui alcuni operatori commerciali erano sottoposti. Diverse attività investigative riguardanti le locali cosche mafiose, permettevano l’arresto di numerosi sodali e la cattura di alcuni latitanti collocati ai vertici di pericolose cosche di ndrangheta operanti sulla Piana di Gioia Tauro. Nel 1995 è stato trasferito alla Squadra Mobile di Reggio Calabria, dove ha diretto la Sezione Narcotici e concluso numerose indagini volte al contrasto del traffico di stupefacenti.

E’ specializzato nella “Gestione di attività antidroga sottocopertura (Undercover)”, per aver seguito due Corsi avanzati tenuti dalla D.E.A. statunitense presso la Direzione Centrale per i servizi Antidroga in Roma. Ha anche diretto per alcuni anni la Sezione omicidi della Squadra Mobile reggina, della quale è stato Vice dirigente e nella cui veste ha diretto operazioni investigative di contrasto alla immigrazione clandestina, culminate con lo smantellamento di due organizzazioni criminali di respiro internazionale che gestivano gli sbarchi sulle coste calabresi.

Dal 2004 ha diretto per cinque anni il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro (RC), dove ha condotto importanti operazioni antimafia. Promosso Primo Dirigente nel 2008, dirige per un anno il Commissariato di P. S. di Lamezia Terme (CZ) e, nel 2010, il Capo della Polizia lo chiama a costituire e guidare il Gruppo Interforze Centrale per l’EXPO Milano 2015 (G.I.C.EX.), istituito presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale in Roma, per vigilare sulle infiltrazioni criminali negli appalti per la realizzazione delle opere per la realizzazione del sito espositivo. L’attività svolta ha consentito di individuare tempestivamente numerose imprese infiltrate dalla criminalità organizzata, nei confronti delle quali la Prefettura di Milano emetteva interdittive antimafia.

Terminata l’attività col GICEX, ha svolto le funzioni di Ufficiale di collegamento tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Commissione Parlamentare Antimafia.

Nel 2015 è stato collocato fuori ruolo per svolgere le funzioni presso La Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A seguire, rientrato nei ruoli della Polizia di Stato, è stato assegnato presso L’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e , a marzo 2019 è stato promosso Dirigente Superiore e dal 6 maggio 2019 ha assunto la direzione del Compartimento di Polizia Ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia, a Trieste.

Nell’ottobre 2020 è stato nominato Questore della provincia di Prato in Toscana.

Nel 2017 è stato insignito della Onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana.

Il 29 settembre 2022 é stato insignito della Onorificenza di “Ufficiale” della Repubblica Italiana.