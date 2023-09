Polisportiva Futura ok nel test contro il Messina Futsal: a Lazzaro finisce 9-3

StrettoWeb

Tanto caldo, tanta corsa ed un buon test. La Polisportiva Futura ha abbracciato il numeroso pubblico amico. Primo “scrimmage” amichevole stagionale al Palattinà di Lazzaro e tanti, iniziali e subito confortanti segnali dal gruppo giallo-blu. I ragazzi di Mister Fiorenza hanno affrontato il Messina Futsal, team che, nella stagione che si va ad aprire, giocherà il campionato di A2. 3 a 1 dopo i primi venti minuti di simulazione gara reale. 9 a 3 al termine dei quaranta.

Tanti feedback da portare a casa per lo staff tecnico giallo-blu. Evidenti i carichi nelle gambe di entrambe le compagini. Futura già più pronta e concreta. La sblocca Andrea Falcone partito nello starting five accanto ai colpi di mercato Honorio e Pizetta (doppietta per lui), ed ai confermatissimi Parisi e Cividini. Show del capitano: il brasiliano mette a segno una bella tripletta con quello che, probabilmente, è il gol più bello del caldo pomeriggio d’allenamento. Una bordata dalla tre quarti che non lascia scampo ai peloritani.

Inserimenti importanti quelli di Pannuti, Minnella e Modafferi, pedine basilari pronte a cambiare ritmo con vitalità e qualità. Larga parte della sfida è stata giocata da una versione “futuristica” del club: tanti giovani, ottimi segnali. Iennarella in porta, Alessandro e Gabriele Squillaci impattanti e determinanti. Mallamaci va in gol, idem Francesco Labate. La Futura c’è, cresce e si appresta nel mettere nuova benzina nelle gambe il 9 settembre, al PalaCatania, in trasferta, per affrontare la quotatissima Meta, formazione che milita nella massima serie del Futsal italiano.