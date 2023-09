Polisportiva Futura, parte anche la Scuola Calcio: tutte le info

StrettoWeb

La Polisportiva Futura in versione prima squadra ha esordito nel primo test amichevole del Palattinà, mettendo benzina nelle gambe, battendo la formazione di A2 del Messina Futsal e preparandosi per l’appassionante stagione in A2 Elite. Il 5 settembre 2023 alle ore 17 (fino alle ore 18.30), invece, è tempo di “start” per la Scuola Calcio Futura, rinnovata nei quadri tecnici. La mission è predefinita ed ambiziosa: creare la “Futura del Futuro” e permettere ai giovani del posto e non solo di vivere favole sportive come quelle che, svariati giovani della prima squadra, stanno già vivendo. Dalle convocazioni in Nazionale, a quelle nelle rappresentative, dai voli in prima squadra, fino ai gol, davanti al pubblico amico del Palattinà.

Le iscrizioni sono aperte ai nati dal 2011 al 2018. Dalla categoria “Piccoli Calci” fino agli “Esordienti, ovvero i nati dal 2011 fino ad i nati nel 2019. Gli allenamenti sono coordinati dal Responsabile Organizzativo Leandro Latella, potenziati dalla forza, la tecnica e l’esperienza della new entry, il “Supervisor”, Ivan Castiglia, forte di anni di altissimo livello con il pallone tra i piedi nel calcio che conta. Gli iscritti riceveranno il Kit, dello sponsor tecnico “Givova” in omaggio.

Gli allenamenti della Scuola di Calcio Futura si terranno presso l’impianto “indoor”(Al coperto) del Palattinà di Lazzaro e presso il campo Futsal di Motta San Giovanni. Ogni giovane iscritto potrà scegliere la maglia del proprio calcettista della prima squadra preferito. L’iscrizione alla Scuola Calcio della Futura andrà a determinare la possibilità d’ingresso gratuito alle gare interne della prima squadra, relative al campionato di A2 Elite, per i genitori dei giovani atleti.