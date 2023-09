Polisportiva Futura, il giovane Iennarella: “vi racconto com’è nato l’accordo per venire qui”

StrettoWeb

Raffaele Iennarella è una giovane promessa del Futsal italiano. Partito da Reggio Calabria, nella passata stagione ha vissuto un’esperienza formativa nella Meta Catania, team blasonato che milita nella massima serie del Futsal Italiano, che i giallo-blu hanno avuto l’onore di sfidare nella Coppa Divisione ed ultima avversaria della Futura nell’odierno pre-campionato. Nativo di Simbario, classe 2004, portiere che, prospetto assoluto, è parte integrante della prima squadra in A2 Elite ed ha voglia di crescere, formarsi e far bene alla corte della Polisportiva Futura. Ecco le sue impressioni.

Come è nato l’accordo con la Polisportiva Futura?

“Sono stato inizialmente contattato tramite messaggio dal vicepresidente Filiberto Mallamaci il quale mi chiedeva di contattarlo nel caso in cui avessi avuto voglia di tornare a giocare in Calabria. Terminati gli impegni calcistici con la Meta Catania ho subito incontrato la società e sono bastate poche parole per convincermi a firmare con la Polisportiva Futura”.

Un mercato importante ed un campionato altrettanto stimolante. Che annata ti aspetti?

“La società ha fatto un mercato straordinario che ha portato alla formazione di un roster molto competitivo. Mi aspetto un’annata piena di impegni tra campionato e coppe. La voglia è quella di portare la società sempre più in alto”.

Se ti dicessi Humberto Honorio, cosa mi risponderesti?

“Humberto Honorio è un’icona assoluta del calcio a 5 avendo vinto per ben 9 volte lo scudetto e per me è sicuramente un onore poterci giocare insieme. Inoltre al suo nome è anche legata una tappa molto importante della mia carriera calcistica ossia l’esordio in serie A, che avvenne proprio contro l’Italservice Pesaro di cui Honorio faceva parte”.

La tua è una storia interessante. Come nasce il tuo amore per questo sport e per “proteggere” la porta?

“Tutto è iniziato nella squadra del mio paese Virtus Sbs che militava in serie D, è un amore nato casualmente perché volevo imparare qualcosa in più di un semplice calcetto con gli amici e approfittando della mancanza del secondo portiere “mi sono buttato” in porta. Al primo anno abbiamo centrato la promozione in serie C2 e proprio in quell’anno era arrivata la chiamata della rappresentativa per il torneo delle regioni ma tutto si bloccò causa Covid. L’anno successivo ha partecipato ad uno stage con la Cormar Polistena che mi aggrega fin da subito in prima squadra con il roster di portieri composto da Martino e Parisi Gianluca. A dirla tutta, una grande menzione va fatta a mister Leo Zema che curava ogni dettaglio. L’anno successivo ho fatto la mia esperienza alla Meta imparando molto anche da Dovara e Seby Tornatore, uomo ed atleta che conosce molto bene l’ambiente Futura. Sono riuscito a togliermi tante altre soddisfazioni raggiungendo le migliori 8 squadre in Italia con l’Under 19”.

Giocherai al fianco di Paolo Parisi. Che ne pensi?

“Giocare a fianco di Paolo Parisi penso sarà molto importante per la mia crescita come giocatore ma sicuramente mi aiuterà anche come persona avendo già avuto la possibilità di conoscere il fratello Gianluca. Parisi è un portiere di livello assoluto che potrebbe fare benissimo la serie A. Sono molto entusiasta di potermi allenare e confrontare con lui”.