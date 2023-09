Pnrr: Schillaci, ‘nessun ritardo per case e ospedali di comunità’**

StrettoWeb

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Dal puntuale monitoraggio semestrale condotto da Agenas, allo stato, non si rileva alcuna ragionevole preoccupazione riguardo il rischio che la costruzione e attivazione delle case e ospedali di comunità, previsti dal Pnrr, possano non essere completati entro la data stabilita del 30 giugno 2026, come da target sulla missione 6”. Lo ha sottolineato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rispondendo al Question time in Senato.

“La proposta di revisione e aggiornamento per la Missione 6 Salute non modifica la dotazione finanziaria complessiva. In realtà – spiega – la revisione mira a rafforzare l?ambizione della Missione attraverso un uso più efficace ed efficiente delle risorse destinate all?edilizia sanitaria, anche per coprire l?incremento dei costi, stimato in circa il 30%. Considerato, infatti, che a fronte di uno stanziamento pari a 24 miliardi di euro per gli adempimenti correlati all?edilizia sanitaria, risultano programmati solo 14 miliardi circa, la proposta mira ad accelerare l?impiego delle risorse, per garantire tutti gli impegni assunti dal nostro Paese col Pnrr. Inoltre, l?impiego di tali risorse assicura – conclude – la realizzazione di tutti i progetti previsti che, senza questo intervento, rischiavano di non essere realizzati a causa dell?incremento dei costi”.