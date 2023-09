Cosenza, muro rossoblu a Pisa: il numero dei tifosi all’Arena Garibaldi. I convocati di Caserta

StrettoWeb

Dopo quello di Palermo, inframezzato dalla sconfitta interna contro la Cremonese, il Cosenza va alla ricerca di un altro colpaccio in trasferta. Domani alle ore 14 i rossoblu sono di scena a Pisa. Non saranno soli, assolutamente. All’Arena Garibaldi, infatti, ci saranno 642 tifosi, come comunicato dai canali social del club.

Pisa-Cosenza, i convocati di Caserta

Questi, invece, i convocati del tecnico Caserta.