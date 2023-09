Il piccolo Duncan Festicini di Reggio Calabria primo classificato al concorso internazionale Miss e Mister Baby world

StrettoWeb

Si è svolta a Roma la finalissima del concorso internazionale Miss e Mister Baby world, organizzata da Astro Agency. Concorrenti selezionati da tutta Italia e non solo, si sono contesi il titolo 2023. A vincere la fascia del primo classificato è stato Duncan Festicini, bimbo di Reggio Calabria che ha conquistato il titolo tra più di 50 concorrenti, assegnato da una giuria di qualità presieduta dalla show girl internazionale Mercedz Henger (isola dei famosi) il 10 Settembre scorso. Tante novità in arrivo per il neoeletto mister!