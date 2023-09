Perchè gli Open Days di British School sono così importanti per le famiglie reggine? | VIDEO

StrettoWeb

L’estate è ormai agli sgoccioli e i primi giorni di settembre, come di consueto, segnano la fine delle vacanze e l’avvicinarsi del ritorno a scuola. Sappiamo quanto sia difficile dire addio al mare e al relax per tornare sui banchi a studiare, per questo motivo è di fondamentale importanza scegliere attentamente la scuola alla quale iscrivere il proprio figlio. Se alla ‘summertime sadness’ si aggiunge anche una scuola che mal si adatta alle peculiarità dell’alunno, infatti, si rischia di ottenere scarsi risultati, uno spreco di soldi e soprattutto un bambino scontento.

Un errore che un genitore non può permettersi, in particolar modo nella scelta della scuola di inglese: un bambino scontento, è un bambino che rischia di associare il suo umore alla materia studiata e sviluppare, in questo caso, un rifiuto verso lo studio dell’inglese. Non serve StrettoWeb a sottolineare quanto la conoscenza della seconda lingua sia fondamentale per il presente e il futuro, in ambito lavorativo e nella vita di tutti i giorni.

Dunque, come evitare un errore del genere? Vi consigliamo di dare un’occhiata alla guida, redatta da un’esperta, sui punti generali da tenere d’occhio, che vi linkiamo poco più avanti. E se volete toccare con mano l’esperienza di una English school, quale migliore opportunità degli Open Days.

Che cosa sono gli Open Days?

Un Open Day in una scuola offre numerosi benefici sia all’istituto stesso che agli studenti, alle loro famiglie e alla comunità in generale. Ecco una lista dei principali benefici:

Promozione dell’istituzione: Gli Open Day offrono alla scuola l’opportunità di promuovere la sua reputazione e visibilità nella comunità locale e tra potenziali studenti. Coinvolgimento delle famiglie: Le famiglie dei potenziali studenti possono visitare la scuola, incontrare il personale e ottenere una visione più chiara dei programmi educativi offerti. Comunicazione diretta: Gli Open Day consentono alle scuole di comunicare direttamente con i genitori e i futuri studenti, rispondendo alle loro domande e preoccupazioni. Dimostrazione dei programmi educativi: Le scuole possono mostrare i loro programmi educativi, metodi di insegnamento e risorse disponibili, dimostrando così il loro impegno per l’educazione di qualità. Presentazione delle infrastrutture: È un’opportunità per mostrare le strutture fisiche della scuola, come aule, laboratori e spazi ricreativi. Interazione con il personale: Gli insegnanti e il personale della scuola possono interagire con le famiglie, rispondendo a domande sul curriculum, il supporto agli studenti e le attività extracurriculari. Mostrare la cultura scolastica: Gli Open Day permettono alle scuole di presentare la loro cultura, valori e filosofia educativa, aiutando le famiglie a determinare se la scuola è in linea con le loro aspettative. Diminuzione dell’ansia degli studenti: Gli studenti possono visitare la scuola in anticipo, familiarizzandosi con l’ambiente, riducendo così l’ansia e facilitando una transizione più agevole. Feedback immediato: Le scuole possono ricevere feedback immediato dai visitatori sugli aspetti positivi e sugli aspetti che potrebbero migliorare, aiutandole a crescere e ad adattarsi alle esigenze della comunità. Promozione dell’educazione: In generale, gli Open Day promuovono l’importanza dell’educazione nella comunità e sensibilizzano le famiglie sull’importanza di scegliere una scuola adeguata per i propri figli.

Open Days British School

Il 6, 7 e 8 settembre, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, ih British School di Reggio Calabria propone 3 giorni di “Open Days” all’interno della propria sede sita in via Argine destro Annunziata. Si tratta di tre giornate dedicate ai futuri alunni di età compresa fra i 4 e i 13 anni che si divertiranno fra story-telling, laboratori creativi, giochi di ruolo e test di livello (gratuiti) per approcciarsi alla lingua inglese in maniera attiva e divertente.

Come spiegato in precedenza, gli Open Days sono fondamentali anche per i genitori e nella tre giorni della storica Scuola di inglese reggina mamme e papà potranno assistere a un workshop esclusivo sui metodi di apprendimento dell’inglese e dare un’occhiata approfondita, guidati dagli esperti della scuola, agli esami Cambridge dei quali ih British School è unico centro autorizzato a Reggio Calabria.

Chicca finale, le Esperienze Internazionali: scoprire l’opportunità di studiare la lingua in UK, i programmi Cambridge International e l’opportunità di ospitare uno studente americano a Reggio Calabria che ha fatto grande successo nelle scorse settimane. Nel video sottostante un assaggio di cosa vi aspetta!

