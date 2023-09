Pellaro, 3 giorni di Basket giovanile con la manifestazione “Un mare di canestri”: il programma

StrettoWeb

Tre giorni di grande basket giovanile, al maschile ed al femminile, a Pellaro. Il Palacolor ospiterà la manifestazione giovanile “Un mare di canestri”, torneo riservato alle categorie Under 14. Basket Pellaro, storica società del comprensorio, attiva sul territorio da tantissimi anni, ospiterà la società reggina del Nuovo Basket Soccorso, la Pallacanestro Vibo e la compagine peloritana della Fortitudo Messina.

Prima palla a due il venerdì 6 ottobre 2023 alla sera con un tour di partite che si concluderà la domenica seguente. Sono previsti momenti di aggregazione e di socialità tra i giovani protagonisti e le loro rispettive famiglie. Il torneo, patrocinato ed autorizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro può vantarsi, tra i partner del Centro Sportivo Italiano e del portale del basket, Rac, ed è riservato alle categorie 2010, 2011 e 2012 più un fuori-quota 2009 per squadra. Un buon modo per aprire una stagione, tutta da vivere in casa Basket Pellaro, team che parteciperà anche al nuovo campionato di Serie D, denominato DR1 ed ha grande voglia di far bene ripartendo dai giovani del territorio.