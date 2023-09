StrettoWeb

Roma, 10 set. (Adnkronos) – “A Ravenna con Elly Schlein. Per la prima volta una donna chiude la festa nazionale dell?unità. Costruiamo ogni giorno insieme un partito ?visionario e popolare?. La prima battaglia in legge di bilancio sarà quella per dare più risorse al Servizio Sanitario Nazionale. Brava Elly”. Così Roberto Speranza su twitter.