Pd: Schlein, ‘strada in salita come per ogni donna, sessismo in politica è trasversale’

Roma, 16 set (Adnkronos) – “Non ho trovato più strada in salita di tante donne impegnate in economa, nel lavoro. Il sessismo è trasversale alla politica italiana, attraversa tutto l’arco politico. Da sinistra bisogna fare uno sforzo in più per la parità di genere. E’ vero che abbiamo la prima presidente donna ma e una presidente del Consiglio che ha indebolito le pensioni delle donne, il fondo per i nidi, oltre a mettere in discussione i diritti delle donne. C’è una differenza tra una leadership femminile e femminista”. Lo ha detto Elly Schlein al festival di Open.