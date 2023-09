Pd: Schlein, ‘culture fondative la linfa ma non possiamo rappresentare tutto e il contrario’

StrettoWeb

Roma, 16 set (Adnkronos) – “Il mio tentativo è mettere in campo una agenda che trae linfa da tutte le culture fondative partito, a partire da quella cattolica democratica. Mi ispiro a Tina Anselmi, una donna straordinaria. Veniamo da lì e proviamo a mettere in un quadro nuovo queste storie. Lo sforzo è quotidiano, dispiace quando qualcuno se ne va”. Lo ha detto Elly Schlein al festival di Open.

“Ma ho detto che cosa non posso fare, cosi ho vinto il Congresso: non proviamo a essere tutto e il contrario di tutto, così si finisce per non rappresentare nessuno”, ha spiegato la segretaria del Pd.