Pd: Schlein, ‘con Congresso cambio netto idee e linea, è un valore’

Roma, 16 feb (Adnkronos) – “E’ un errore dare una lettura delle primarie e del Congresso come un confronto su nomi e facce. E’ sulle idee e sulla linea politica del partito, cosa che mi permette di dire con nettezza cose diverse da prima. E’ un valore, che viene macchiettizzato, ma io non mi fido dei partiti in cui non vola una mosca. Cambiare idea è un valore. Ma non basta un cambiamento della testa del partito, del segretario, se anche sui territori non c’è cambiamento. E’ la parte più difficile del mio lavoro”. Lo ha detto Elly Schlein al festival di Open.